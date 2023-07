Moltiplica e trasforma le porte USB in una mossa con l'Hub USB-C iDsonix

La mancanza di porte USB può essere una grana non da poco, soprattutto se avete dalla vostra un PC portatile che di base ne ha solo 1 o 2. In queste occasioni vengono in soccorso degli appositi HUB, che possono moltiplicare le porte o anche modificarle in porte di altro tipo, come questo di iDsonix che fa entrambe le cose!

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'Hub USB-C di iDsonix 5 porte a soli 19,57€, con uno sconto esagerato del 50% che taglierà a metà il prezzo originale applicando il coupon di Amazon.

Un mondo di possibilità in un solo gesto

Siamo di fronte ad un prodotto che può risolvere gran parte dei tuoi problemi, perché ogni tipo di attacco di cui puoi aver bisogno per il tuo portatile o per qualsiasi altro dispositivo che dispone di una presa USB di tipo C, questo Hub lo ha!

Di preciso l'Hub USB-C di iDsonix 5 porte presenta un'entrata Ethernet, una porta USB-A 2.0, una USB-A 3.0, una USB-C, e addirittura anche una porta HDMI. Insomma, il tuo jolly a portata di mano, sempre e comunque!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.