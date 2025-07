Molti capi d'azienda stanno chiedendo all'Europa di modificare o rinviare l'AI Act

La normativa UE sull'intelligenza artificiale, conosciuta come AI Act, è al centro di un acceso dibattito tra innovazione e regolamentazione. In una lettera aperta indirizzata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i CEO di 44 grandi aziende europee, tra cui colossi come Airbus e BNP Paribas, hanno espresso preoccupazioni profonde. Secondo i firmatari, le nuove regole rischiano di soffocare l'innovazione e compromettere la competitività europea, un aspetto cruciale per mantenere il passo nel panorama globale della intelligenza artificiale.

La lettera rivelata dal Financial Times

La lettera, rivelata dal Financial Times, rappresenta una rara presa di posizione collettiva da parte di aziende leader nel continente. Gli imprenditori chiedono una revisione sostanziale dell'AI Act o un rinvio della sua entrata in vigore, attualmente prevista per agosto. La normativa, considerata da molti troppo complessa e restrittiva, è vista come un potenziale ostacolo per le imprese europee nel competere con giganti tecnologici di altre regioni.

Le proposte

Tra le proposte sul tavolo, la Commissione Europea sta considerando l'introduzione di un "codice di condotta" per le aziende che sviluppano modelli avanzati di intelligenza artificiale, come Gemini di Google, Llama di Meta e GPT-4 di OpenAI. Tuttavia, i firmatari temono che queste misure possano non essere sufficienti a bilanciare la necessità di regolamentazione con l'urgenza di promuovere l'innovazione.

Le principali preoccupazioni

Le preoccupazioni principali riguardano la possibilità che regole troppo rigide e poco chiare creino un divario competitivo. Mentre l'Europa si concentra sulla regolamentazione, altre potenze tecnologiche, come gli Stati Uniti e la Cina, potrebbero avanzare più rapidamente nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie IA, lasciando l'Europa indietro. Questo scenario rappresenta una sfida significativa per il futuro economico e tecnologico del continente.

Nonostante le critiche, Bruxelles continua a difendere la necessità di un quadro normativo rigoroso. L'obiettivo dichiarato è garantire la sicurezza e l'etica nello sviluppo delle tecnologie IA, proteggendo al contempo i diritti dei cittadini. Tuttavia, i recenti incontri tra funzionari europei e rappresentanti delle Big Tech americane indicano una certa apertura verso possibili modifiche del testo normativo.

Una sfida cruciale

Questo dibattito mette in evidenza una sfida cruciale per l'Europa: trovare un equilibrio tra protezione dei cittadini e stimolo all'innovazione. La capacità di risolvere questa tensione sarà determinante per il ruolo dell'Europa nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Se non affrontata con attenzione, la normativa potrebbe trasformarsi in un freno piuttosto che in un motore per la crescita tecnologica e industriale del continente.