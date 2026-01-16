Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Modem Wi-Fi 7 e Amazon Prime: la proposta Super Fibra WINDTRE
Super Fibra di WINDTRE combina fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, modem Wi-Fi 7, chiamate illimitate e 12 mesi di Prime incluso, offrendo una soluzione unica per connettività e intrattenimento domestico.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 16 gen 2026
C’è un momento in cui la fibra casa smette di essere solo una voce in bolletta e diventa un’infrastruttura centrale della vita digitale domestica. Streaming, lavoro da remoto, smart home, chiamate e intrattenimento convivono sulla stessa rete. È in questo contesto che Super Fibra di WINDTRE si presenta come un’offerta che punta ad offrire il massimo: fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, modem Wi-Fi 7 incluso e 12 mesi di Prime, il tutto con un prezzo promozionale riservato all’online.

Fibra FTTH e prestazioni di rete

Super Fibra si basa su tecnologia FTTH, con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Una soglia che consente di gestire senza difficoltà video in alta definizione, gaming online e lavoro da remoto, anche con più utenti collegati contemporaneamente. L’offerta è disponibile nelle città coperte da FTTH, con esclusione delle Aree Bianche e nel rispetto delle limitazioni tecniche previste.

Modem Wi-Fi 7 incluso

Elemento centrale dell’offerta è il modem Wi-Fi 7, incluso nel prezzo complessivo. La nuova generazione Wi-Fi garantisce maggiore stabilità, copertura più ampia e la possibilità di connettere fino a 256 dispositivi. Il modem è gestibile tramite app WINDTRE e include assistenza dedicata in caso di guasti. Il costo del dispositivo (5,99 euro al mese per 48 mesi) è già compreso nel canone.

Chiamate illimitate e servizi voce

Super Fibra include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, senza costi aggiuntivi. È presente anche il Wi-Fi Calling, che consente di effettuare chiamate dallo smartphone tramite la rete Wi-Fi domestica, utile in ambienti chiusi o in zone con copertura mobile ridotta, senza costi extra.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

Tra i vantaggi più rilevanti dell’offerta c’è l’inclusione di 12 mesi di Prime, valido sia per nuovi clienti sia per chi è già cliente Amazon. L’abbonamento consente l’accesso a Prime Video con serie TV e film, spedizioni rapide e gratuite sugli acquisti idonei, oltre a contenuti digitali aggiuntivi come giochi per PC.

Solo 24,99 euro al mese

L’offerta è proposta a 24,99 euro al mese invece di 31,99 euro, solo per attivazioni online con chiamate illimitate incluse. È previsto un costo di attivazione di 1,99 euro al mese per 24 mesi.  Una proposta che guarda alle famiglie digitali e a chi utilizza la rete in modo intensivo, con un occhio alla semplificazione dei costi. Per conoscere l’offerta completa di Super Fibra WINDTRE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

