Modem TP-Link MR200 ad un prezzo mai visto su Amazon

Il TP-Link MR200 non è il tipico router wireless, bensì un modem router LTE. Permette di condividere la connessione a Internet tramite Ethernet LAN e WiFi, oltre a essere dotato di un modem LTE integrato, per cui è sufficiente inserire la scheda SIM. Acquistarlo ora su Amazon a soli 72,99€ invece di 149,90€

L'intero apparecchio è di colore nero e la vernice ha una finitura molto lucida. Contiene due antenne LTE che possono essere rimosse dal retro del dispositivo. Sono capaci solo di velocità 10/100, non Gigabit. È possibile effettuare una connessione WAN (Wide Area Network) utilizzando una delle porte. Inoltre, sul retro del dispositivo si trova lo slot per la scheda SIM. La parte inferiore del dispositivo è completamente perforata con prese d'aria che consentono il passaggio dell'aria e contribuiscono a mantenere il dispositivo fresco. Il fatto che TP-Link abbia confezionato il router con adattatori per schede MicroSIM e NanoSIM è una delle caratteristiche preferite dagli utenti.

Il firmware dell'MR200 è molto semplice: dopo aver inserito la scheda SIM e acceso il dispositivo, esso vi guiderà attraverso il processo di impostazione di una connessione a Internet in modo graduale. Poiché il router gestisce tutto da solo, non è necessario impostare manualmente il profilo LTE. L'unica cosa che resta da fare è assegnare un nome alla nuova rete wireless e impostare una password.

Rispetto ad altri modem router LTE presenti sul mercato, le offerte offrono una varietà di funzioni molto più ampia. È possibile esercitare un controllo fondamentale sulla larghezza di banda e c'è anche un'opzione di controllo parentale già integrata. A causa di queste e altre considerazioni, è stato incluso un client VPN IPSec. Naturalmente, come qualsiasi altro router LTE, anche su questo è presente la funzione SMS.

Il TP-Link MR200 è dotato di un modem LTE di categoria 3 basato su Qualcomm, in grado di raggiungere una velocità di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il TP-Link MR200 è dotato di funzionalità Wireless AC750. Il Wireless AC è più affidabile e ha prestazioni nettamente superiori al Wireless N. Oltre a essere un router Wireless AC, è anche in grado di funzionare su doppia banda, il che significa che quando si utilizza la banda a 5 GHz, si avranno molte meno interferenze.

Per quanto riguarda la qualità del segnale wireless, è sufficientemente buona da coprire tutta la casa e offre prestazioni soddisfacenti. Poiché le antenne esterne vengono utilizzate solo per la connessione LTE e 3G, le antenne wireless sono integrate all'interno del dispositivo. Approfitta ora dello sconto del 51% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.