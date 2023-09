Modem TP-Link Archer AX55 con Wi-Fi 6 e 5 Porte Gigabit ad un prezzo FENOMENALE su Amazon

Il TP-Link Archer AX55 è un router WiFi 6 dual-band ad alte prestazioni che offre velocità fino a 3000Mbps, 5 porte Gigabit, funzionalità avanzate di sicurezza TP-Link HomeShield e molte altre caratteristiche che lo rendono la scelta ideale per le tue esigenze di connettività. Acquistalo ora su Amazon a soli 74,99€.

Il router garantisce delle prestazioni al top grazie alla potenza del WiFi 6, la più recente e avanzata tecnologia wireless, che garantisce una connessione ultraveloce e affidabile. La velocità della connessione infatti può raggiungere fino a 3000 Mbps e ti permetterà di guardare video in streaming in 4K, giocare online senza interruzioni e scaricare file in modo rapido e sicuro.

La sicurezza della tua rete è fondamentale, ed è per questo che il router Archer AX55 è dotato di TP-Link HomeShield, che offre protezione avanzata contro le minacce online, controllo parentale e molto altro ancora. Puoi navigare in tutta tranquillità sapendo che la tua rete è protetta.

Il router supporta OneMesh, che ti consente di espandere facilmente la tua rete WiFi utilizzando dispositivi TP-Link compatibili. In questo modo, puoi coprire ogni angolo della tua casa senza zone morte.

Con l'app Tether, puoi gestire il router da remoto tramite il tuo smartphone, facilitando la configurazione e il controllo della rete. Approfitta ora dello sconto incredibile su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.