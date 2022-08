Modem AVM FRITZ!Box 7590: sconto di 70 euro su Amazon

Con un nuovo design intelligente, il Fritz!Box 7590, che è il nuovo router xDSL wireless di punta di AVM, aggiunge nuove funzionalità e un Wi-Fi più veloce. Ma c'è molto di più. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo speciale: solo 198,99€ invece di 269,99€.

Nella confezione oltre al router, troverai un cavo Ethernet, una presa di alimentazione grassa, un cavo combinato telefono/DSL e un microfiltro. AVM ha rinnovato il design del suo router Fritz!Box: il 7590 è dotato di cinque indicatori dimmerabili: tre per le funzioni principali (DSL, wi-fi e DECT), il WPS e una luce Info multifunzione.

Presenti anche nuovi pulsanti sotto gli indicatori WLAN, Fon/DECT e Connect/WPS che aiutano a semplificare la configurazione e la connettività. Sul retro troverai quattro porte Gigabit Ethernet che forniscono connettività alla rete domestica, una porta WAN Gigabit Ethernet dedicata per il collegamento di un modem in fibra o via cavo e tre prese telefoniche RJ12. Le prese DSL e di alimentazione sono accompagnate da una coppia di porte USB 3.0.

Fritz!OS di AVM offre un accesso utilizzabile alle funzionalità del router tramite un'interfaccia web pulita.

In termini di nuove funzionalità, i due principali punti di forza sono il supporto per la banda larga supervectoring VDSL 35b (aka Vplus), che promette velocità fino a 300 Mbps, e il wi-fi MU-MIMO (802.11ac) tramite le otto antenne interne del 7590.

Le restanti caratteristiche sono: il modulo Internet che ti consente di approfondire i dettagli dello spettro della tua banda larga, controllare i rapporti segnale-rumore e altri parametri e monitorare l'utilizzo della connessione. I profili di filtraggio sono configurabili per ogni singolo dispositivo connesso in base a pianificazione, applicazione/porta o sito Web. C'è anche il supporto integrato per DynDNS: per l'accesso remoto quando si utilizza un indirizzo IP esterno dinamico e per VPN IPsec.

Anche se non utilizzi la segreteria telefonica integrata, collegando il tuo telefono fisso tramite il router potrai avvisarti via e-mail quando arrivano le chiamate. Consente di bloccare anche le chiamate spam, esplicitamente per numero o senza numero, e include una funzione di allarme che fa squillare il telefono. Altre funzioni di gestione delle chiamate includono regole di deviazione, blocco e composizione. È inoltre possibile abilitare la stazione base DECT e registrare i telefoni cordless utilizzando il pulsante accanto all'indicatore DECT.

La gestione della rete è completa e consente di configurare il server DHCP integrato e altre impostazioni di rete, inclusi DNS, IPv6 e il consumo energetico delle porte Ethernet: è possibile ridurre l'alimentazione declassandole individualmente a 100 Mbps. Altre funzionalità di risparmio energetico includono la possibilità di spegnere la radio Wi-Fi in base a un programma.

Oltre a supportare il networking di base, il filtraggio e l'accesso a Internet ai server interni, il 7590 può fungere da server multimediale DLNA per l'archiviazione collegata tramite le porte USB. I dispositivi per la casa intelligente di AVM possono anche essere gestiti da qui, anche se, purtroppo, il mercato della casa intelligente deve ancora convergere su uno standard di connettività universale.

Le funzionalità di sicurezza includono un firewall, è possibile disabilitare le risposte al ping e filtri per NetBIOS, Teredo e la porta SMTP 25. Il router è accessibile anche tramite un'app AVM iOS/Android, in locale o in remoto.

