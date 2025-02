Mobile e fibra insieme in offerta: il prezzo incredibile di Fastweb

Se sei alla ricerca di un abbonamento completo e conveniente per la connessione di casa e mobile, Fastweb ha la soluzione perfetta per te.

Con l’offerta Fastweb Fibra + Mobile puoi avere fibra ultraveloce e 150 Giga in 5G sullo smartphone a un prezzo bloccato di soli 31,90€ al mese.

Una combinazione ideale per chi vuole navigare senza limiti sia in casa che fuori, sfruttando la qualità della rete Fastweb e senza sorprese in bolletta. Ecco tutti i vantaggi.

Cosa comprende l’offerta Fastweb Fibra + Mobile? Scopri perché conviene

Scegliendo questa promozione, potrai usufruire di una connessione stabile e veloce per la casa e un’offerta mobile completa, senza costi nascosti e senza vincoli di durata.

Per la rete fissa, il piano include:

Fibra Ultraveloce fino a 2,5 Gbps per una navigazione senza interruzioni;

fino a per una navigazione senza interruzioni; Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 , dispositivo che garantisce una copertura ottimale in tutta la casa e connessioni più stabili;

, dispositivo che garantisce una copertura ottimale in tutta la casa e connessioni più stabili; Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali a 3€ in più al mese (opzionale);

a (opzionale); Attivazione gratuita con la possibilità di disdire entro 30 giorni senza costi e ottenere un rimborso totale.

Per la rete mobile, invece, il piano offre:

150 Giga in 5G per navigare alla massima velocità anche fuori casa;

per navigare alla massima velocità anche fuori casa; Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni internazionali ;

; 100 SMS inclusi ;

; 11 Giga di roaming in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina ;

; Spedizione gratuita della SIM o attivazione eSIM con un contributo di 10€.

Una soluzione all-in-one pensata per chi vuole unire fibra e mobile in un unico abbonamento. Fastweb garantisce trasparenza e assenza di costi nascosti, bloccando il prezzo mensile a 31,90€, per sempre.

Cosa aspetti? Attivala subito e scopri la comodità di avere rete fissa e mobile in un'unica bolletta, con la qualità e l’affidabilità di Fastweb, a un prezzo davvero imbattile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.