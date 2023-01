Mixcder E10: cuffie wireless con 30 ore di ascolto a circa 48€

Se ti piace ascoltare la tua musica preferita ovunque, quando viaggi o mentre passeggi, e vuoi delle cuffie per quando giochi o guardi la TV, allora devi assolutamente dare un'occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le Mixcder E10 a soli 488,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico e quindi è inutile dire che per riuscire ad averle devi essere velocissimo. Anche perché queste cuffie wireless Over-ear sono eccezionali. Hanno un audio stupendo sia per ascoltare musica che per le chiamate. Offrono un'ottima connessione con tutti i dispositivi e hanno una batteria gigantesca.

Mixcder E10: comode, eleganti e batteria infinita

Le Mixcder E10 hanno un bel design, molto elegante, studiate per garantire il massimo del comfort, così da poterle indossare per tutto il giorno. Infatti hanno dei cuscinetti in memory foam rivestiti con una morbida pelle che allevia la pressione sulle orecchie. L'archetto si regola e ruota per offrirti il migliore assetto. Inoltre sono pieghevoli e le puoi facilmente mettere all'interno della custodia che troverai inclusa.

Grazie ai driver dinamici al neodimio da 40 mm che supportano AAC e AptX a bassa latenza, potrai ascoltare un suono autentico, riuscendo a cogliere anche le più piccole sfumature. La connessione è stabile e senza ritardi. Inoltre con la funzione di riduzione del rumore e il microfono integrato la tua voce si udrà sempre forte e limpida. Infine, parlando di batteria, hanno un autonomia di ben 30 ore con una sola ricarica e bastano 8 minuti per altre 3 ore di ascolto.

Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.