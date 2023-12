Le MITICHE cuffie wireless Sony WH-CH520 adesso sono tue a 35€

Ecco un ritorno a uno dei prezzi migliori di sempre per avere delle cuffie wireless dall'audio preciso, connessione multipla e batteria che dura tantissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WH-CH520 a soli 35,99 euro, anziché 69,99 euro.

Con questo sconto del 49% il prezzo diventa piccolissimo e il risparmio invece è notevole, di ben 34 euro. Ma oltre alla cifra bassa qui siamo di fronte a delle cuffie senza fili bellissime, comode, con una connessione stabile e una batteria gigante. Insomma il meglio del meglio. E se vuoi che arrivino prima di natale per fare un bel regalo ti bastano 2 euro in più, clicca qui e avrai la consegna veloce.

Sony WH-CH520: rapporto qualità prezzo senza rivali

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso è veramente difficile trovare delle cuffie senza fili di questa qualità. Grazie alla loro connessione multipoint le puoi associare fino a due dispositivi nello stesso momento e quindi passare da uno all'altro in pochi istanti. Così ad esempio se ricevi una chiamata mentre stai guardando un film, non hai bisogno di scollegare le cuffie. Premi un tasto, rispondi, e una volta finita la chiamata torni a vedere il film.

La batteria è gigante e garantisce ben 50 ore con una sola ricarica. E poi sono leggerissime e molto comode. Hanno dei morbidi padiglioni imbottiti, che tra l'altro sono pieghevoli, e un archetto che si regola e poggia delicatamente sulla testa.

Un'offerta sensazionale da non perdere per nessun motivo. Quindi prima che non siano più disponibili a questo prezzo vai su Amazon e acquista le tue Sony WH-CH520 a soli 35,99 euro, anziché 69,99 euro. Se le vuoi ricevere prima di natale con appena 2 euro in più clicca qui e avvaliti dei servizi Prime. Se non sei ancora abbonato valuta adesso l'offerta.

