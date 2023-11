La MITICA Apple Pencil (2a generazione) al MINIMO STORICO

Se è un po' di tempo che vuoi acquistare la penna digitale della mela morsicata ma finora aveva un prezzo troppo alto, oggi è il giorno giusto per averla. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Apple Pencil (2a generazione) a soli 96 euro, anziché 149 euro.

Oggi puoi fare un vero colpaccio. Con questo sconto del 36% risparmi ben 53 euro sul totale. Tieni presente che è il prezzo più basso di sempre, per cui devi fare alla svelta perché non durerà molto a questa cifra.

Apple Pencil: l'inimitabile penna digitale

Ci sono tantissime imitazioni in giro ma, benché diverse siano abbastanza vicine all'originale, questa è indubbiamente inimitabile. Ecco le ragioni, oltre al prezzo vantaggioso, per averla subito:

Nessuna latenza: la precisione di questa penna digitale è incredibile. Ti dà la sensazione di scrivere su un pezzo di carta. E una delle motivazioni è l'assenza di latenza.

Magnetica: si aggancia al tuo iPad permettendoti, non solo di averla sempre a portata di mano, ma allo stesso tempo di ricaricarsi.

Sensibile: è sensibile alla pressione e all'inclinazione consentendoti di fare tratti più spessi e più sottili all'occorrenza. E poi è maneggevole e leggerissima.

Non aspettare che l'offerta scada. Sicuramente da un momento all'altro non sarà più disponibile. Quindi, prima che ciò avvenga, vai su Amazon e acquista la tua Apple Pencil (2a generazione) a soli 96 euro, anziché 149 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

