Misurazione precisa e design elegante: la bilancia digitale XIAOMI va IN SCONTO su Amazon

Una bilancia digitale è un dispositivo elettronico utilizzato per misurare il peso di oggetti o persone in modo preciso e rapido. A differenza delle bilance tradizionali con lancetta, le bilance digitali mostrano il peso su un display digitale. Oggi con la Festa delle Offerte Prime viene messa in sconto la bilancia digitale Xiaomi al 25% di sconto per un prezzo finale di 29,90€.

Tutta la qualità di Xiaomi nella bilancia digitale in offerta su Amazon

Questa bilancia digitale è una soluzione avanzata per il monitoraggio preciso del peso e della composizione corporea. Dotata di un sensore in acciaio al manganese ad alta sensibilità, può rilevare variazioni di peso di soli 50 grammi, garantendo misurazioni estremamente precise. Ciò che la rende eccezionale è il suo chip per la misurazione del grasso BIA, che può fornire ben 13 parametri di composizione corporea, tra cui peso corporeo, IMC, percentuale di massa grassa, massa muscolare, contenuto di acqua, proteine, e altro ancora. Questi dati forniscono una visione completa delle tue condizioni fisiche.

Inoltre, questa bilancia offre un passaggio intelligente tra modalità di pesatura statica e dinamica, consentendo la misurazione del peso di oggetti come frutta, verdura e pacchi. La connettività Bluetooth Low Energy 5.0 consente di trasmettere rapidamente i dati corporei a un'app dedicata, che può registrare le informazioni di ben 16 utenti. Con una batteria che può durare fino a 12 mesi, questa bilancia è sia precisa che conveniente. Il suo design elegante con vetro temperato e un display a LED integrato nascosto la rende anche una piacevole aggiunta a qualsiasi bagno o stanza.

Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 25% per un prezzo finale di 29,90€ la bilancia digitale Xiaomi.

