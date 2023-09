Mistral lancia il suo primo modello di linguaggio gratuito

Sul mercato esistono svariati modelli di linguaggio, a cui è possibile accedere tramite API. Tuttavia, non tutti sono gratuiti. La start-up francese Mistral, che già lo scorso giugno era riuscita ad ottenere un finanziamento da 105 milioni di euro, ha deciso di lanciare il suo primo modello di linguaggio gratuito e senza alcun tipo di restrizione. Questo, sempre secondo i suoi creatori, sarebbe in grado di competere, ma anche superare, altri modelli di grandi dimensioni. Mistral 7B, questo il nome del LLM è già disponibile per il download, anche tramite torrent da 13,4 GB. La start-up ha inoltre aperto un repository GitHub e un canale Discord per permettere a terzi di collaborare e risolvere possibili problemi.

Mistral: modello di linguaggio open source con grandi ambizioni

Mistral 7B è un modello rilasciato sotto licenza Apache 2.0. Per questo motivo non sono previste restrizioni sul suo utilizzo, sulla riproduzione o sull’attribuzione. Ciò significa che questo modello di linguaggio potrebbe essere utilizzato da chiunque (un appassionato, ma anche una grande azienda o organizzazione). L’unico limite concerne le risorse. Per poterlo utilizzare è infatti necessario avere un sistema in grado di eseguire il modello in locale oppure pagare per il cloud. Mistral 7B è un modello di linguaggio più potente di LLAMA 2, ma non ancora di GPT-4 (più complesso e costoso). Come riportato sul sito ufficiale della start-up: “Mistral 7B è solo un primo passo verso la costruzione dei modelli di frontiera sulla nostra tabella di marcia. Tuttavia, può essere utilizzato per risolvere molti compiti: sintesi, strutturazione e risposta alle domande. Elabora e genera testo molto più velocemente rispetto alle grandi soluzioni proprietarie e prevede costi minori”.

L’ambizione di Mistral è quella di riuscire a competere con modelli di linguaggio come GPT-4 di OpenAI e divenire un’azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Se si considera che la start-up è stata fondata da Arthur Mensch, Timothée Lacroix e Guillaume Lample (rispettivamente ex DeepMind ed ex Meta), raggiungere quest’obiettivo potrebbe non rivelarsi poi un’impresa impossibile.