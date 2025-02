Mistral lancia il suo assistente AI su iOS e Android

Mistral AI ha deciso di seguire OpenAI e DeepSeek e rilasciare la propria app mobile. Gli utenti che desiderano scaricare Le Chat, l'equivalente Mistral di ChatGPT, possono trovare l’app sul Google Play di Android e sull'App Store di Apple. L'applicazione può fornire risposte con i dati più recenti grazie all'accesso a Internet. Inoltre, gli utenti possono caricare PDF e immagini da visualizzare. Inoltre, Le Chat offre anche una funzionalità canvas, un interprete di codice e può generare immagini. Ciascuno dei componenti, come l'accesso al web, sembra avere i propri limiti indipendenti. Dopo solo poche ricerche, il bot di Le Chat ha risposto, dicendo che non riusciva a ottenere le informazioni aggiornate perché era stato raggiunto il limite di ricerca web.

Mistral: Le Chat Pro più economico di ChatGPT e Gemini

Sebbene l'introduzione delle app mobili sia positiva, le persone che usano già Le Chat potrebbero essere un po' irritate dagli aggiornamenti rilasciati. Il servizio era completamente gratuito prima di oggi, ma ora ci sono dei limiti di utilizzo, a meno che non si paghi. Attualmente, sono presenti i livelli Free, Pro, Team e Student (scorrere fino in fondo alla pagina di aggiornamento). Il livello Pro è quello a cui la maggior parte delle persone passerà e costa 14,99 dollari al mese. Tale prezzo è abbastanza competitivo con quello di ChatGPT e Gemini. Infatti, Le Chat è più economico di entrambe le sue controparti americane. Gli utenti possono ottenere messaggi e ricerche web illimitati (soggetti a un uso corretto) e accesso esteso alla generazione di immagini e il caricamento di file.

Un aspetto preoccupante di Le Chat è che gli utenti gratuiti non possono scegliere di non far usare i propri dati per addestrare i modelli. Per poter evitare ciò, è necessario diventare un utente Pro. Considerate tutte le normative nell'Unione Europea, ci si aspetterebbe che tale opzione fosse disponibile a tutti, come avviene su ChatGPT e Perplexity. Per saperne di più è possibile consultare il sito ufficiale di Mistral.