Mira da cecchino con il mouse Corsair IN OFFERTA su AMAZON

Una build per un PC da gaming di fascia medio-alta è sempre molto costosa da realizzare, sia in termini di lavoro e di montaggio e cablaggio di tutte quelle che sono le componenti principali, sia per quel che riguarda la controparte economica della questione. Per questo motivo, quando si può, è sempre bene andare a risparmiare su dei prodotti, spesso accessori, che però mantengano la qualità della build che state costruendo. Corsair è un'azienda top in questo settore e i suoi devices sono sempre tra i migliori sulla piazza. Amazon propone uno sconto molto interessante, 23% per il prezzo finale di 59,99€ sul mouse da gaming definitivo.

Mira precisa e headshot assicurato con lo sconto di Amazon sul mouse da gaming di Corsair

Amazon, dunque, mette in sconto il mouse da gaming di Corsari, con esattezza si tratta dell'M65. La struttura in alluminio anodizzato dell’M65 RGB ULTRA è sinonimo di resistenza e durevolezza unite a uno stile familiare. Con una straordinaria sensibilità nativa di 26.000 DPI e un tracking di 650 pollici al secondo (IPS) con un’accelerazione fino a 50 G. Gli switch ottici: offrono reazioni ultra veloci e accurate, e con la garanzia di 70 milioni di clic vi consentiranno di giocare per moltissimo tempo.

La tecnologia di hyper-processing CORSAIR AXON: rileva e trasmette i vostri movimenti e i vostri clic al PC con una velocità fino a 8 volte superiore rispetto ai mouse gaming tradizionali. Il controllo grazie alla fusione dei sensori: unisce un giroscopio a sei assi e un accelerometro che registra anche la minima distanza di riposizionamento quando decidi di sollevare il mouse. Non perdete l'occasione di portarvi a casa questo dispositivo!

Ribadiamo, dunque, l'offerta, il mouse da gaming di Corsair vi verrà a costare 59,99€ con lo sconto del 23%. Approfittatene!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.