Minuti, SMS e 200GB in 5G: ecco l’offerta ho.Mobile da non perdere a 9,99€/mese

Nuova promo shock da ho.Mobile: 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. Un’offerta diretta, potente, senza fronzoli: tutto incluso, senza sorprese. E per chi arriva da alcuni operatori, l’attivazione parte da soli 2,99 euro. Scopri come attivarla online!

I dettagli dell’offerta: tutto incluso a meno di 10 euro

Con questa nuova offerta, ho. Mobile punta dritto al cuore degli utenti più esigenti. A soli 9,99 euro mensili, il pacchetto offre:

200 Giga di traffico dati in rete 5G per navigare ad altissima velocità

di traffico dati in per navigare ad altissima velocità Minuti e SMS illimitati verso tutti

verso tutti SIM gratuita

Possibilità di portare il proprio numero o attivarne uno nuovo

Per quanto riguarda l'attivazione, il costo varia in base all’operatore di provenienza. I clienti che effettuano la portabilità da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Daily, Kena e altri operatori virtuali possono accedere a un costo di attivazione scontato a 2,99 euro (anziché 29,90 euro). Invece, chi proviene da operatori come TIM, WindTre, Vodafone, Very e Fastweb, pagherà l’intero importo di attivazione.

Per entrambe le modalità, è richiesta una prima ricarica obbligatoria da 10 euro, mentre la SIM rimane gratuita (puoi scegliere anche di richiedere una eSIM). In più, ho. Mobile offre anche una garanzia di rimborso: hai 30 giorni di tempo per provare il servizio. Se non sei soddisfatto, puoi chiedere il rimborso totale.

Se cerchi connettività veloce e costi contenuti, a meno di 10 euro al mese, con 200 GB in 5G e comunicazione illimitata, quella di ho.Mobile è una proposta difficile da battere. Approfittane ora online: è il momento giusto per cambiare operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.