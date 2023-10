MINIS FORUM EliteMini TH80 con Intel Core i7 e 16 GB di RAM ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il MINIS FORUM EliteMini TH80 è un concentrato di potenza racchiuso in un design compatto e portatile. Questo mini PC offre prestazioni da urlo grazie al processore Intel Core i7-11800H, rendendo possibile gestire una vasta gamma di compiti, ideale quindi sia per chi cerca una soluzione casalinga che per l'ufficio. Acquistalo ora su Amazon a soli 379,99€.

Dotato di un processore Intel Core di ultima generazione, il TH80 offre prestazioni eccezionali. Con 16 GB di RAM DDR4, questo mini PC offre una gestione multitasking fluida. Lo spazioso SSD PCIe da 512 GB offre una rapida velocità di accesso ai dati. La connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 garantisce inoltre una connessione stabile e veloce.

Dispone di USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 2.5G e slot PCIe 4.0, offrendo un'ampia gamma di opzioni di connettività. Questo mini PC offre cinque porte USB per collegare dispositivi esterni.

Il MINIS FORUM EliteMini TH80 è una soluzione completa racchiusa in un guscio compatto e resistente. Questo mini PC è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze, dalla navigazione web alla creazione di contenuti multimediali, grazie al suo processore potente e alla generosa quantità di RAM e spazio di archiviazione.

La connettività avanzata, inclusi Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, garantisce una connessione veloce e affidabile. Inoltre, le numerose porte USB, insieme a USB-C, HDMI e DisplayPort, permettono di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti. Approfitta ora dello sconto incredibile su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

