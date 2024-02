Miniaspirapolvere Alessi in OFFERTONA: a SAN VALENTINO regala l'elettrodomestico di DESIGN

Amazon ha appena lanciato un'offerta fantastica su un elettrodomestico strepitoso che unisce design e funzionalità! È il Miniaspirapolvere Alessi, oggi disponibile a soli 114 euro con uno sconto bomba del 21%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Questo gioiellino è un regalo perfetto da fare alla tua dolce metà a San Valentino, approfittane il prima possibile!

Miniaspirapolvere Alessi: design e funzionalità in un unico elettrodomestico

Gli elettrodomestici Alessi uniscono il design e la funzionalità per creare oggetti indispensabili per la tua casa. Usando materiali di alta qualità, è stata creata una collezione di elettrodomestici funzionali e belli da vedere così come questo fantastico Miniaspirapolvere.

Si tratta di un aspirabriciole wireless con bocchetta per aspiraliquidi e angoli. Senza l'ingombro di scomodi cavi, potrai raggiungere anche le zone più nascoste di casa ottenendo una pulizia impeccabile al minimo sforzo.

È realizzato in acciaio inossidabile lucido e resina termoplastica, materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottime e durare nel tempo. Le dimensioni sono super compatte, offrendo la massima versatilità: presenta una larghezza di 11.5 centimetri, una lunghezza di 38.5 centimetri e un'altezza di 14 centimetri.

L'accessorio è dotato di un caricabatteria portatile così da poter essere trasportato ovunque per qualsiasi necessità. Oltre che per la pulizia della casa, potrai sfruttarlo per far brillare la tua auto raggiungendo anche gli angoli più nascosti.

Oggi il Miniaspirapolvere Alessi è disponibile su Amazon a soli 114 euro con uno sconto bomba del 21%. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile e regalalo alla tua dolce metà per San Valentino!

