Mini Telecamera D-Link Full HD con AI ad un prezzo eccezionale su Amazon

D-Link ha ampliato la famiglia di telecamere mydlink introducendo nuovi dispositivi dotati di Bluetooth integrato per una configurazione rapida, monitoraggio remoto e crittografia a 128 bit, l'ultimo standard del settore. Puoi acquistare la telecamera su Amazon ad un prezzo eccezionale: solo 42,49€ invece di 69,99€.



Annunciata al CES 2020, la mini camera DCS-8000LHV2 Full HD è dotata di crittografia wireless a 128 bit, che consente agli utenti di creare una chiave HEX di 26 caratteri per una protezione digitale superiore.

Inoltre, è stato aggiunto anche il rilevamento delle persone, il che significa che queste telecamere non perderanno nessun movimento e ti avviseranno con una notifica. Le telecamere è anche dotata di un riflettore LED con visione notturna a colori e a infrarossi.

Inoltre il dispositivo è compatibile con una gamma di assistenti intelligenti come Alexa e Google ed è presente anche il rilevamento automatico del movimento con una vista grandangolare fino a 120°. Compatibile anche con NVR e VMS tramite ONVIF Profile.

Come funzioni invece, troviamo il rilevamento edge-based, oltre ad avere un microfono ed un altoparlante integrati con sirena per gli avvisi in tempo reale. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistala su Amazon, e se sei cliente Prime puoi usufruire della spedizione in 1 giorno.

