Mini tastiera pieghevole Bluetooth con touchpad integrato: praticità a soli 26€

Un’occasione da non perdere per portare con sé la versatilità e la praticità della Tastiera Bluetooth Pieghevole SOPPY. Grazie al coupon che vedi in pagina che la porta a soli 26,99 euro, questo accessorio rappresenta una soluzione eccellente per chi è sempre in movimento o per chi cerca un dispositivo che unisca compattezza e funzionalità avanzate.

Compatta, pieghevole e sempre pronta all’uso

La Tastiera Bluetooth Pieghevole SOPPY si distingue per il suo design intelligente e ultra-compatto. Grazie alla struttura pieghevole in tre sezioni, quando chiusa misura appena 152 x 97 x 12 mm, rendendola perfetta per essere riposta in una borsa o uno zaino senza occupare spazio. Con un peso di soli 370 grammi, è la compagna ideale per lavorare ovunque, senza rinunciare al comfort di una tastiera di qualità.

Uno dei suoi punti di forza è la compatibilità multipiattaforma. Questa tastiera può essere utilizzata con dispositivi Windows, Mac OS, iOS e Android, e permette di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Passare da uno all’altro è semplice e immediato, una funzionalità che semplifica la vita di chi lavora su più piattaforme.

Touchpad integrato: tutto a portata di mano

Non è solo una tastiera: il touchpad intelligente integrato la trasforma in un sistema completo. Supporta gesti multi-touch per funzioni come lo zoom, la navigazione tra finestre e l’apertura del browser, eliminando la necessità di portare con sé un mouse separato. Per gli utenti iOS, è necessario che il sistema operativo sia aggiornato almeno alla versione 13.4 per sfruttare appieno questa funzionalità.

Con una batteria al litio ricaricabile, questa Tastiera Bluetooth garantisce fino a 40 ore di utilizzo continuo o 90 giorni in standby. Inoltre, la funzione di sospensione automatica contribuisce a ottimizzare i consumi, rendendola ideale per lunghe giornate di lavoro o viaggi prolungati. Non dovrai più preoccuparti di ricariche frequenti, concentrandoti solo sulle tue attività.

I tasti a basso profilo offrono una digitazione fluida e silenziosa, paragonabile a quella dei laptop di fascia alta. Questa caratteristica la rende perfetta per ambienti condivisi, come uffici open space o biblioteche, dove il rumore può essere un problema.

Realizzata in plastica resistente di alta qualità, la tastiera è progettata per durare nel tempo. Il layout QWERTY US potrebbe differire leggermente da quello UK, un dettaglio da tenere in considerazione prima dell’acquisto. Nella confezione è incluso un cavo USB per la ricarica, per garantirti tutto il necessario fin da subito.

Se stai cercando una tastiera che combini praticità, funzionalità avanzate e un prezzo accessibile, la Tastiera Bluetooth Pieghevole SOPPY è la scelta giusta. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: porta con te la comodità di una tastiera pieghevole e compatibile con tutti i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.