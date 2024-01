Mini tastiera Logitech MX Mechanical al prezzo più basso su Amazon (131€)

La mini tastiera retroilluminata wireless Logitech MX Mechanical è in offerta a tempo su Amazon a 131,22 euro, il prezzo più basso recente degli ultimi 30 giorni, grazie al 18% di sconto sul prezzo consigliato di 159,99 euro. Gli utenti che lo desiderano possono inoltre beneficiare dei pagamenti rateali con Cofidis.

Compatibilità estesa, esperienza di digitazione e illuminazione intelligente sono tra i principali punti di forza della tastiera MX Mechanical di Logitech. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Mini tastiera Logitech MX Mechanical in offerta a 131 euro su Amazon (il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Uno dei tratti più distintivi della MX Mechanical del marchio Logitech è la digitazione fluida e silenziosa, caratteristiche ideali per chi lavora a casa con il proprio computer con accanto altre persone. I tasti tattili integrati nella tastiera presentano un profilo basso, che assicura al tempo stesso un comfort maggiore e una digitazione più precisa.

Presente anche l'illuminazione intelligente, che si attiva quando le mani si avvicinano alla tastiera e si regola in automatico a seconda delle diverse condizioni di luce.

Segnaliamo infine la sua compatibilità estesa con i principali dispositivi oggi in uso, tra cui PC Windows, Mac, Chromebook, iPad, e device Android. In contemporanea, è possibile collegare fino a 3 dispositivi via Bluetooth.

Approfitta ora dell'offerta a tempo di Amazon sulla mini tastiera Logitech MX Mechanical per risparmiare quasi 30 euro sul prezzo più basso recente. E in più, se hai l'abbonamento Prime, per te la spedizione è gratuita.

