Mini stampante termica portatile: genialata a piccolo prezzo su Amazon

La mini stampante termica è una genialata. Le sue dimensioni estremamente compatte ti consentono di portarla con te ovunque tu vada, così da permetterti di stampare foto, pagine web, etichette, QR Code, ecc. In queste ore è disponibile su Amazon in offerta a 25,89 euro, per effetto del 7% di sconto sul prezzo di vendita consigliato.

Mini stampante termica portatile in sconto del 7% su Amazon

Genialata. Non ci sono tanti altri aggettivi che riescano a definire l'eccezionale mini stampante termica portatile progettata da Riokko, grazie alla quale puoi portare con te una stampante all'interno di una tasca e stampare l'ultima foto che hai scattato con lo smartphone senza dover usare né inchiostro né collegarti a una presa elettrica. Per connetterla al tuo telefono basta che attivi il Bluetooth e scarichi l'app dedicata. Quando l'acquisti, è subito pronta all'uso, non ti servono altri accessori. All'interno della mini stampante c'è già un rotolo di carta, in più nella confezione ne trovi altri sette (di cui 4 di carta termica e 3 di carta colorata). E c'è anche il cavo di ricarica USB per la batteria da 1.200 mAh.

Se hai la passione per gli scatti e desideri stampare ovunque ti trovi, senza dover usare né cavi né cartucce di inchiostro, prendi in considerazione l'acquisto della mini stampante termica del marchio specializzato Riokko. Oggi la trovi in vendita su Amazon a soli 25,89 euro, in sconto del 7% rispetto al prezzo consigliato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.