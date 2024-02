Mini Stampante fotografica PORTATILE a MENO DI 30 EURO: offerta LIMITATISSIMA

Ti presentiamo un gioiellino con il quale potrai stampare le tue foto direttamente dallo smartphone ovunque tu sia e in qualsiasi momento! Si tatta della Mini Stampante Fotografica termica GuKKK, oggi disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverla domani stesso direttamente a casa tua. Cogli l'occasione al volo per rendere indelebili i tuoi ricordi ogni volta che vuoi!

Mini Stampante Fotografica termica GuKKK: tutte le modalità di utilizzo

La Mini Stampante Fotografica GuKKK adotta la tecnologia di stampa termica: questo vuol dire che non utilizza inchiostro,quindi risulta più comoda da usare e più ecologica, oltre ad essere divertente e super pratica.

Il dispositivo utilizza la connessione Bluetooth APP ''funprint'' quindi non sono necessarie altre operazioni complicate. Basterà seguire le istruzioni di connessione per connettersi rapidamente a qualsiasi smartphone così da poter cominciare a stampare immagini in bianco e nero impeccabili e di grande stile.

Supporta una varietà di applicazioni funzionali e può stampare non solo foto, ma anche adesivi, orari di lavoro, stickers e così via. Per questo motivo la stampante è perfetta come idea regalo per chiunque in quanto accontenta le esigenze di tutti.

In più questo mini strumento, oltre ad avere un design elegante, vanta dimensioni corporee compatte e leggere, quindi può essere messa in tasca o in borsa quando si viaggia per portarla sempre con te e stampare le tue foto ogni volta che vuoi.

Oggi la Mini Stampante Fotografica termica GuKKK è disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto conveniente del 10%. Corri a fare il tuo ordine e cogli l'occasione al volo per rendere indelebili i tuoi ricordi ogni volta che vuoi!

