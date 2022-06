Mini Proiettore portatile FULL HD in offerta speciale su Amazon

‎Il mini proiettore tascabile PVO è un dispositivo ad alta efficienza, economico e sopratutto portatile. Grazie a questa caratteristica, questo proiettore si classifca tra le migliori scelte del momento, e può essere acquistato su Amazon ad un prezzo eccezionale: solo 59,49€ invece di 99,99€.

Ha una risoluzione nativa di 800*480, e riesce ad erogare 600 lumen grazie alla sorgente luminosa a LED con un rapporto di contrasto 800:1. Inoltre, supporta quasi tutti i file multimediali come mp3, ogg, aag, ape, wma, wav, flac e i file immagine come png, bmp e jpeg. Una funzione interessante che è stata implementata riguarda la possibilità di rimuovere i limiti imposti dalle dimensioni dello schermo in modo da poter guardare i media nella risoluzione giusta. Ricordiamo che può proiettare una risoluzione massima di 150 pollici.

In più, ha un'ampia compatibilità perché offre molti ingressi multimediali tra cui hdmi, usb, sd e AV per connettersi con dispositivi come laptop, computer, tablet, smartphone, lettori dvd e console di gioco.

Inoltre, viene fornito con un telecomando per navigare tra le opzioni del menu, in alternativa puoi utilizzare i pulsanti presenti sul proiettore per spostarti tra le voci presenti. Puoi acquistare questo proiettore su Amazon approfittando dello sconto del 41%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno!

