Mini Proiettore AKIYO O1 Portatile ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Il mini proiettore portatile AKIYO O1 è uno dei migliori per la sua categoria, ed è realizzato in ABS con superfici satinate, resistenti e anti-impronta. E' così piccolo che puoi portarlo nello zaino quando viaggi, fai escursioni o ti accampi all'aperto. Nella confezione è incluso anche il treppiede, e può essere acquistato su Amazon a soli 58,99€ invece di 79,99€.

La combinazione di bianco e grigio forma un design moderno e minimalista. Poco più grande di uno smartphone, anche un bambino può tenerlo in una mano. Così avrai a disposizione un maxischermo mobile per vedere i cartoni animati, esclusivamente per bambini. Il mini proiettore O1 è un proiettore 480p nativo ed è consigliato per i principianti. Sono stati registrati 100 ANSI lumen reali, e ha un rapporto di contrasto 2000:1 oltre che una gamma di colori NTSC al 72%. Lo schermo è abbastanza nitido se visto nel letto di notte o in un ambiente privo di luce.

Inoltre possiede una correzione trapezoidale di ±15° e garantisce uno zoom dello schermo del 25%. È possibile regolare le dimensioni dello schermo senza spostare il proiettore. La distanza di visione ottimale è di 1-4,5 m. Incorpora un altoparlante HiFi da 3 W e una ventola di raffreddamento ad alte prestazioni con pale della ventola a 6 pezzi. Il livello di rumore è molto più basso rispetto ad altri proiettori.

Il proiettore portatile O1 supporta diversi angoli di montaggio, compresa la proiezione anteriore, posteriore e dal soffitto ed è dotato di HDMI, uscita audio da 3,5 mm e porte USB. Puoi collegare questo proiettore al tuo computer, chiavetta TV, PS4, Switch, disco U, altoparlante o addirittura al telefono. È necessario acquistare un adattatore aggiuntivo per collegare il telefono. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.