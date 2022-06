Mini PowerBank dal design unico in promo su Amazon: si collega senza fili

iWALK Mini Power Bank 4500 mAh è un mini caricatore portatile con una capacità di 4.500 mAh / 16,2 Wh. Non è il più capiente power bank sul mercato, ma grazie al suo design innovativo ha convinto molti acquirenti ultimamente. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando della promo: costa solo 22,09€ invece di 29,99€ in questo momento.

Considerate le sue dimensioni, è un prodotto all'avanguardia. Se il tuo telefono ha una batteria di medie dimensioni, questo power bank sarà sufficiente per mantenerlo in vita o può fungere da aggiunta al tuo power bank principale.

Sulla parte superiore è presente una porta USB-C (è disponibile anche una versione per iPhone). Questa è una caratteristica unica di questo power bank: non c'è il cavo. Basta collegarlo direttamente al telefono. La porta è protetta da una copertura in gomma, e proprio per questo motivo il connettore è leggermente più lungo di quello standard. Anche se utilizzi una custodia protettiva per il telefono, dovrebbe essere abbastanza lungo da poter essere collegato in modo sicuro al telefono.

iWALK può vantarsi di un aspetto e un design unici. Non ha la tecnologia di ricarica rapida, ma possiede la ricarica Pass-Through, che consente di caricare un telefono cellulare mentre il power bank è in carica.

Puoi acquistare ora su Amazon questo Mini Power Bank da 4500 mAh approfittando dello sconto del 26%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.