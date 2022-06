Mini Powerbank che può stare nel palmo di una mano, ora in offerta su Amazon

Il mini power bank portatile Jonkuu da 10000 mAh è un dispositivo sicuro, veloce e che può stare nel palmo di una mano. Questa società ha sviluppato negli anni ottimi prodotti, e attualmente ha deciso di mettere in offerta su Amazon il modello T4 a soli 15,71€, da cui va sottratto un coupon del 10% sul costo finale del prodotto.

Il dispositivo combina due porte di uscita USB da 5 V/2,4 A, e fornisce energia sufficiente per il tuo telefono e altri dispositivi (anche quelli Apple, com iPhone e iPad). Presente una porta di ingresso Micro USB da 2,4 A che serve invece per ricaricare il power bank.

La batteria integrata agli ioni di litio con classificazione A+ è affidabile e garantita. Il sistema "multi-protezione" protegge tutto il sistema da sbalzi di tensione, sovracorrente e cortocircuito. Ottimo anche il display LCD tiene traccia della carica residua della batteria.

Puoi trovare questo dispositivo in offerta ora su Amazon ad un prezzo davvero competitivo: puoi pagarlo meno di 15 euro approfittando del coupon del 10%, inoltre se sei cliente Prime hai diritto alla spedizione 1 giorno, molto comoda se ti serve urgentemente.

