Mini Power Bank per iPhone: PICCOLO PREZZO su Amazon

Per quanto la batteria degli smartphone oggi sia davvero duratura l'utilizzo prolungato, spesso anche per ragioni lavorative, può significare rimanere a secco di energia proprio quando serve. Come risolvere il problema? Servirebbe qualcosa di piccolo ma anche di potente. Benissimo, noi abbiamo trovato il prodotto perfetto: si tratta del Mini Power Bank da 5200mAh, ultra compatto ma potente. ma soprattutto oggi puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo super scontato del 38% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 40%.

Grazie al dppio sconto esclusivo Amazon lo paghi solamente 13,47 euro.

Mini Power Bank per iPhone e non solo, ultra compatto ma super potente

Questo mini power bank è stato progettato principalmente per coloro che sono in possesso di uno smartphone di marchio iPhone. Il connettore di ricarica plug-in consente di ricaricare direttamente il tuo iPhone in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Questo risulta essere compatibile con per iPhone 14/13/13 Pro/13 Pro Max /12/12 Pro/12 Pro Max/11 Pro/XR/X/8/7/6. Non solo perché questo caricabatterie portatile ha anche un cavo di tipo C incorporato, compatibile con tutti i telefoni Android con porta USB-C. Il cavo di ricarica non solo può caricare ma può anche essere un cordino.

Batteria di alta qualità con una potenza di 5200mAh. Il piccolo caricatore portatile può fornire almeno una carica completa per la maggior parte delle serie di per iPhone. E viene fornito con una carica rapida di 5V/3A, per una carica più veloce e sicura rispetto ai normali power bank. inoltre supporta la funzione Pass-Through, ovvero ricarica il power bank mentre carica il telefono, anche con il design del circuito sicuro per prevenire il sovraccarico, il sovraccarico, il cortocircuito, il cortocircuito o il sovraccarico quando si riscalda, e arresta automaticamente la carica.

Il dispositivo ha le dimensioni di un rossetto, facile da tenere in tasca o in borsa e occupa pochissimo spazio.

Prendilo ora su Amazon a soli 13,47 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.