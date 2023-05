Se hai uno smartphone Android (o sei nei tuoi piani in agenda c'è l'acquisto di iPhone 15, a prescindere dal modello), allora non dovresti esitare un secondo. Il mini power bank da 5000mAh di VEGER è incredibilmente utile (a breve scoprirai il perché) e oggi costa una miseria. Grazie al doppio sconto Amazon il prezzo passa infatti da 37€ a 18€ e pochi spiccioli. Applica manualmente il coupon del 7% (che andrà ad aggiungersi allo sconto del 46% già visibile) e il gioco è fatto.

Mini Power Bank con connettore USB-C: compatto e in super sconto

Il power bank oggi in super promo dispone di un connettore USB-C. È integrato, quindi non dovrai portare con te anche i cavi che utilizzi solitamente a casa o in ufficio. È il gadget ideale per gli smartphone Android, ma anche per diversi tablet e auricolari Bluetooth.

Uno dei suoi punti di forza è ovviamente il design. È un accessorio ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa così come in tasca. Per rendere meglio l'idea, ha più o meno le dimensioni di un rossetto. Eppure, nonostante la sua natura compatta, racchiude al suo interno una batteria da 5000mAh, e ciò significa che puoi completare almeno un ciclo di ricarica per la maggior parte degli smartphone oggi in circolazione.

All'interno della confezione, oltre alla solita manualistica, trovi anche un cavo USB-C. Ti servirà per ricaricare il power bank, che sulla parte frontale ospita quattro piccoli LED che ti indicheranno la carica rimanente dell'accessorio.

📢 Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere uno sconto del 7% che andrà ad aggiungersi a quello del 46% già applicato da Amazon. Fallo prima di aggiungere il power bank al carrello, così sarai sicuro/a di pagarlo 18,57€, spedizione inclusa.

