Se stai leggendo questo articolo è perché, probabilmente, ti sei spesso ritrovato con lo smartphone prossimo allo 0% di batteria nei momenti meno opportuni. Ecco dunque il gadget che fa al caso tuo: questo Mini Power Bank da 5000mAh con connettore USB-C integrato e display LED per monitorare la carica restante, è scontato del 33% su Amazon. Lo paghi quindi solo 19,99€ anziché 30€, ma ti dico che si tratta di un'offerta lampo, quindi destinata a terminare nel giro di un'ora circa.

Mini Power Bank 5000mAh: un gadget compatto e utilissimo

Il Mini Power Bank di Kuulaa (non badare troppo al nome dell'azienda...) dispone di un connettore USB-C. È integrato, quindi non sei obbligato/a a portare con te i cavi che utilizzi quotidianamente in casa o in ufficio. Sollevate il cappuccio protettivo e inserisci il connettore nella porta USB-C del tuo dispositivo, che sia uno smartphone (come il Samsung Galaxy S23), un tablet o una console di gioco (giusto per fare qualche esempio).

Il suo punto di forza è certamente il design. Si tratta di un gadget ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa e addirittura in tasca. Ha più o meno le dimensioni di un rossetto, giusto per rendere meglio l'idea. Eppure, nonostante sia così compatto, questo Mini Power Bank ospita una batteria da ben 5000mAh.

Come anticipato poco sopra, l'accessorio è dotato anche di un display LED. Lo puoi usare per renderti conto in batter d'occhio di quale sia la carica rimanente del mini power bank. A proposito, all'interno della confezione trovi anche il cavo di ricarica USB-C.

Ricorda che si tratta di un'offerta lampo e che quindi hai meno di un'ora per completare l'acquisto a soli 19,99€. Fossi in te, lo aggiungerei subito al carrello.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.