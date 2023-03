Mini PC Windows in OFFERTA a meno di 100€: BOMBA Amazon

Quello dei Mini PC è un mercato molto florido. Negli ultimi mesi c'è stata una vera esplosione dettata principalmente dall'enorme interesse dimostrato dagli utenti. Al pari di altre categorie, ci sono proposte per tutte le tasche e, ovviamente, le necessità.

Se cerchi un computer desktop compatto, affidabile e in grado di portare a termine tutte le operazioni di base che svogli solitamente nel quotidiano, non dovresti assolutamente farti sfuggire questa offerta. Il Mini PC SNUNMU con Intel Celeron N3350, 4GB di RAM e 64GB di SSD è disponibile su Amazon a soli 99,90€. La spedizione, inoltre, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Un Mini PC ideale per un uso di base a meno di 100€ su Amazon

Lo SNUNMU AK3 è uno dei Mini PC che riscuote maggior successo su Amazon. Per questo motivo ti consiglio fin da subito di non temporeggiare e di aggiungerlo subito al carrello. Visto il prezzo - più invitante del solito, perché in sconto - l'interesse è molto più alto e le unità potrebbero terminare prima del previsto.

Detto ciò, ti presento brevemente questo Mini PC. Il suo sistema operativo è Windows 10 Pro, ben gestito dal processore Intel Core N3350 a 1,1GHZ, da 4GB di RAM e da 64GB di archiviazione su SSD. Se il tuo obiettivo è guardare contenuti in streaming, lavorare con la suite Office, navigare in rete e fare un giro sui social network, con la proposta di SNUNMU puoi andare sul sicuro.

E poi, anche in termini di connettività c'è quello di cui hai bisogno per collegare le tue periferiche.

La configurazione, come avrai certamente intuito, è basilare. Un consiglio? A meno di 100€ non dovresti fartelo sfuggire, poi - in futuro - lo migliorerai con upgrade mirati. Certo, non può ambire a diventare un computer da gaming, ma ti assicuro che ti regalerà soddisfazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.