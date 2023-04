Mini PC Windows a meno di 100€?! Sì, lo trovi ORA su Amazon!

Non tutti hanno bisogno di un computer incredibilmente potente per gaming ed editing di foto e video. Ci sono infatti utenti che cercano una macchina per operazioni di base, non particolarmente intense, e che quindi - di conseguenza - non vogliono nemmeno spendere chissà quale cifra astronomica. Ebbene, se pensi di far parte di questa categoria, sei nel posto giusto, perché il Mini PC BMAX B1 Plus oggi costa solo 94,99€, spedizione inclusa. Sì hai letto bene, costa meno di 100€, ma per completare l'acquisto a questo prezzo devi spuntare manualmente la casella del coupon.

Meno di 100€ per un computer compatto, affidabile e con supporto al 4K

Mettiamo subito in chiaro una cosa: se stai cercando un computer con prestazioni da primo della classe, per il gaming e/o l'editing sfrenato, dovresti puntare assolutamente su altro. Il Mini PC di BMAX si presenta infatti come un ottimo affare, oggi più che mai, ma è pensato per chi è disposto ad accettare qualche compromesso e utilizza il computer per operazioni non particolarmente intense, come navigazione web, email, Office, social network e streaming.

Detto ciò, passiamo alle specifiche tecniche del B1 Plus. Il processore è un Intel Celeron N3350, dual core dual-thread che si spinge fino a 2,4 GHz. La CPU è ben supportata da 6GB di RAM e 64GB di archiviazione interna, ma grazie allo slot SSD M.2 SATA 2280 puoi facilmente espandere la memoria.

Parlando invece di porte e connettività, ti dico che il Mini PC in questione è dotato di due USB-A 3.0, una porta Micro SD, una porta HDMI, di una VGA e di una porta Ethernet. Per quanto riguarda invece le connessioni, puoi contare sul Wi-Fi dual-band e sul Bluetooth 4.2. Insomma, tutto quello che serve, anche per collegare un monitor 4K.

Ti ricordo che per completare l'acquisto a soli 94,99€, è necessario spuntare manualmente il box del Coupon. Si tratta di uno step assolutamente necessario per ottenere uno sconto immediato di 35 euro. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, così da evitare problemi.

