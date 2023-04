Mini PC con Windows 11 Pro e Intel Core i5 in SCONTO di 200€

Hai deciso di comprare un piccolo computer ma non vuoi sacrificare le prestazioni? Se hai un budget limitato puoi comunque fare un ottimo acquisto. Sai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini PC a soli 379,99 euro, invece che 479,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo spaventoso sconto di 200 euro per avere un super computer dalle piccole dimensioni. Lo puoi portare ovunque e ti basta collegarlo a un monitor per avere il tuo personale PC a portata di mano. Inoltre viene già fornito con Windows 11 Pro.

Mini PC con Intel Core i5: è un mostro e costa poco

Grazie al potentissimo processore Intel Core i5 di 11a generazione, con grafica integrata Intel Iris Xe, potrai goderti delle prestazioni eccezionali. Non solo programmi semplici come Word o Excel, ma anche più pesanti, come ad esempio Photoshop. È dotato di ben 16 GB di RAM che ti permetteranno di farci girare qualche gioco.

Possiede un SSD da 512 GB che offre una velocità di accensione davvero niente male e anche un grande spazio di archiviazione. Potrai usare più monitor contemporaneamente, grazie alle 3 uscite HDMI, alla DisplayPort e alla Thunderbolt 4. Avrai la possibilità di vedere video in 8K a 60 HZ. Possiede poi 4 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci, un ingresso per cavo LAN e uno per cuffie e microfono.

Se non vuoi spendere un patrimonio e avere comunque un ottimo computer allora questo fa assolutamente al caso tuo. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 379,99 euro, invece che 479,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.