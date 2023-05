Occupano pochissimo spazio, hanno un design accattivante e - in tanti casi, come questo - garantiscono prestazioni in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Ti parlo dei Mini PC, computer desktop compatti che da mesi stanno riscuotendo enorme successo.

Se ne stai cercando uno, ti dico che su Amazon puoi acquistare l'ottimo NiPoGi AK1 PRO soli 209€ anziché 340€. Tutto merito del doppio sconto: quello del 25% è già visibile nella pagina del prodotto, ma se applichi manualmente il coupon, ne ottieni un secondo da 47 euro. Favoloso.

Un Mini PC con questa scheda tecnica a così poco?! Il NiPoGi AK1 PRO è un best buy su Amazon

Il NiPoGi AK1 PRO è un mini computer che utilizza Windows 11 come sistema operativo. Il cuore pulsante è il processore Intel Jasper Lake N5105 quad-core a 2,90GHz (11a generazione), 16GB di memoria RAM e 512GB di memoria di archiviazione SSD. Ha anche una scheda grafica Intel HD Graphics 500 integrata e supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Insomma, tutto quello di cui ha bisogno.

Il design del NiPoGi Mini PC Windows 11 AK1 PRO è incredibilmente compatto, con dimensioni di soli 120 mm x 120 mm x 24 mm, il che lo rende facile da collocare ovunque, anche in pochissimo spazio. Ha anche due porte HDMI, il che significa che può essere facilmente collegato a due monitor o, se vuoi, ad un televisore per guardare film, serie TV, video e così via.

La connettività è un altro punto di forza di questo mini computer, grazie alla presenza di tre porte USB (due 2.0 e una 3.0), una porta Ethernet, due porte HDMI (con supporto al 4K) e una porta jack da 3,5mm.

Insomma, che sia per la produttività o per l'intrattenimento, il Mini PC di NiPoGi è l'ideale. Certo, non potrai utilizzare per il gaming più sfrenato o per intense attività di editing, ma a questo prezzo bisogna accettare anche qualche compromesso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.