Mini PC Windows 11, 12GB di RAM, SSD da 512GB a 142€ in MENO

Super offerta da prendere al volo per avere un piccolo computer che metti dove vuoi, anche quando c'è poco spazio, a un prezzo molto vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 257,63 euro, invece che 399 euro, applicando il coupon in pagina.

Oltre a questo doppio sconto che abbassa il prezzo di 142 euro, questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo mini PC ha un ottimo scomparto hardware che ti permette di lavorare al meglio con diversi programmi.

Mini PC NiPoGi: potente e versatile a un prezzo accessibile

Il mini PC NiPoGi monta il potente processore Intel Alder Lake N95 di 12esima generazione che ha un aggiornamento boost a 3,4 GHz e un consumo energetico basso. Perfetto per programmi come Word, Excel e Adobe. Ottimo anche per navigare su Internet e guardare video in streaming, grazie alla scheda grafica Intel UHD integrata. Proprio per il fatto che è super compatto garantisce la massima versatilità.

Ha ben 12GB di RAM e un SSD da 512GB che lo rendono fluido e veloce. Potrai sfruttare le connessioni WiFi 5 e Bluetooth 4.2 per navigare sul web e collegare i tuoi dispositivi rapidamente. È poi dotato di 2 ingressi HDMI e un ingresso VGA che ti consentono quindi di collegare 3 monitor in contemporanea. Ha 2 porte USB 3.0 per trasferire file velocemente e 2 porte USB 2.0. Una porta Ethernet e un ingresso per cuffie o microfono.

Non c'è dubbio, a questo prezzo è una super offerta. Dovrai essere rapido perché non durerà molto. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 257,63 euro, invece che 399 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

