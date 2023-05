Mini PC con Windows 10 Pro a 118€: PREZZO ASSURDO

Se hai un budget limitato e vuoi acquistare un computer che puoi infilare in uno zaino e che puoi usare dove vuoi, allora dai un'occhiata a questa offerta imperdibile. In questo momento puoi aggiungere al tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 118,89 euro, invece che 189 euro, applicando il coupon in pagina.

Tieni presente che questo è il prezzo più basso di sempre, per cui per avvalerti di questa offerta devi essere rapido. Oggi puoi beneficiare di un ribasso del 27% più un ulteriore sconto di 20 euro. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Mini PC NiPoGi: 8 GB di RAM e SSD da 128 GB

Ovviamente siamo di fronte a un mini PC dalle buone prestazioni considerando il prezzo. A questa cifra è veramente difficile trovare qualcosa di meglio. Monta il processore Intel Celeron J3455 con una frequenza massima di 2,30 GHz e 8 GB di RAM.

Possiede un SSD da 128 GB che garantisce un'accensione rapida e un avvio dei programmi altrettanto veloce. È dotato di 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, un ingresso per un cavo di rete, uno slot per scheda microSD, un ingresso per microfono e cuffie e 2 porte HDMI. Inoltre potrai navigare su Internet grazie alla connettività wireless Dual band 2,4 e 5 GHz.

Insomma, a questo prezzo è un vero affare. Come spesso succede però queste promozioni sono limitatissime. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 118,89 euro, invece che 189 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.