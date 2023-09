Mini PC War: a colpi di SCONTI per 5 mini computer IN OFFERTA su Amazon

La nostra lista di oggi ha come protagonisti i Mini PC, di cui vi andremo a segnalare alcune offerte e alcuni sconti, selezionandone 5 dal catalogo delle offerte di Amazon. Si tratta di devices sempre più comuni e che con comodità ed ottime prestazioni riescono ad offrire all'utenza tutto ciò che cercano e tutto il necessario, proprio come se fossero dei PC di dimensioni maggiori.

Amazon mette in offerta 5 Mini PC: prezzi stracciati!

Il primo Mini PC che vogliamo segnalarvi è il MINIS FORUM NAB5 è dotato di processore Intel Core i5-12450H di 12a generazione e grafica Intel UHD (frequenza grafica 1,20 GHz), 4 core di prestazioni e 4 core di efficienza energetica, fino a 4,4 Ghz. Basato sulle sue tecnologie avanzate, nessun ritardo durante l'esecuzione di più software, consentendo di gestire le esigenze dell'ufficio, i divertimenti. Proposto al 20% di sconto per un totale di 447,00€.

Il secondo è il TRIGKEY Ryzen 7 di questa nostra lista è adotta l'architettura "Zen 3" ad alte prestazioni di Ryzen e il TDP MAX 54 W, che rappresenta prestazioni single-core più elevate, maggiore efficienza energetica, minore latenza e minore consumo energetico. È dotato di 8 core e 16 thread, con una frequenza massima di 4,4 GHz. In questo caso abbiamo un interessante prezzo finale di 379,00€ che equivale ad 11% di sconto sul prezzo di listino.

NiPoGi Mini PC Win 11 Pro è il terzo device della nostra lista, di questa Mini PC War. Scheda grafica Intel UHD integrata che garantisce un'elaborazione delle immagini più rapida e una riproduzione video 4K. Dotato dell'ultima CPU Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione (fino a 3,4 GHz, 4C/4T, 15 W a basso consumo energetico. In questo caso abbiamo un 13% di sconto che porterà il Mini PC a costare 329,00€, ai quali si potrà cumulare un coupon da ben 100€ di sconto che farà crollare ancora di più il prezzo.

ACEMAGICIAN Mini pc è dotato di AMD Ryzen 5 5625U (2,3-4,3GHz, 6 core 12 thread, 16MB L3 cache). Sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, litografia a 7 nm, chip più piccolo, prestazioni più potenti, più potente di Ryzen 5500U//3500U, può facilmente eseguire PS, PR, CAD, ArcGIS e altri software per ufficio. Per lui un ghiotto 26% di sconto per un prezzo finale di 309,99€.

Beelink MINI S12 Pro è un mini PC dotato di CPU Alder Lake-N N100, prestazioni migliori rispetto a N5095, N5105. Processore per piattaforma desktop a bassa potenza, prestazioni stabili e affidabili, meno ritardi e ritardi. upporta display a doppio schermo con doppia porta di uscita HDMI, che aumenta notevolmente l'efficienza del lavoro. Anche in questo caso doppio vantaggio: 25% di sconto al quale si potranno cumulare altri 14€ di sconto tramite coupon.

La Mini PC War si conclude qui con questi che sono ben 5 Mini PC messi in sconto su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.