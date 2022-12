Mini PC che sta nel palmo della mano a MENO di 160€

Hai mai pensato di riuscire a tenere letteralmente un computer tra due dita? Non solo ora è possibile ma grazie a questa offerta di Amazon potrai anche risparmiare. Metti subito nel tuo carrello il Mini PC Chuwi a soli 159 euro, invece che 199 euro, spuntando il coupon in pagina.

Con questa offerta potrai risparmiare 40 euro e inoltre se preferisci acquisti subito e paghi in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Ovviamente ciò che contraddistingue questo Mini PC sono le dimensioni veramente esigue. Infatti questo ti permetterà di averlo sempre con te, lo potrà infilare in una tasca senza problemi. Oppure lo agganci a monitor o a un televisore e ti godi i tuoi contenuti sul grande schermo.

Mini PC Chuwi: piccolissimo e performante

Per le sue piccole dimensioni questo Mini PC riesce comunque a esprimere un ottimo potenziale regalandoti momenti soddisfacenti. È dotato del processore Celeron J4125 con una frequenza fino a 2,7 GHz e a supporto 6GB di RAM. È chiaro che non è pensato per carichi di lavoro pesanti o giochi di ultima generazione, tuttavia è in grado di soddisfare appieno le tue esigenze.

In soli 6 cm circa hai un processore Quad-Core con scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 che ti permetterà di navigare sul Web velocemente e riprodurre video in 4K. È poi dotato di 128GB di memoria espandibile che ti permetterà di archiviare diversi dati. Inoltre ha una scheda di rete per la connessione WiFi, tre porte USB, un ingresso HDMI e un jack audio. Con questo piccolo cubo puoi trasformare qualsiasi monitor in un computer all'istante.

Non perdere questa fantastica occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC Chuwi a soli 159 euro, invece che 199 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

