Mini PC con Ryzen 7: spunta il coupon e hai 100€ di SCONTO

Quest'offerta che sto per segnalarti è davvero una bomba pazzesca e quindi si esaurirà in un attimo. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Chuwi a soli 369 euro, invece che 469 euro, applicando il coupon in pagina.

Oltre a questo straordinario sconto di 100 euro, questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Questo mini PC è dotato di un super processore Quad-core a 2.3 Ghz. Possiede tre ingressi per collegare fino a 3 monitor contemporaneamente e ha Windows 10 Home già installato.

Mini PC Chuwi: grandi prestazioni a un piccolo prezzo

Il mini PC Chuwi monta il potente processore AMD Ryzen 7 3700U con una frequenza turbo di 4,0 GHz e la scheda grafica integrata AMD Radeon RX Vega 10. A supporto ci sono 8GB di RAM DDR4 Dual-channel che garantiscono una velocità nell'esecuzione di programmi e giochi non indifferente. Inoltre viene fornito con Windows 11 Home già installato e con licenza, per cui potrai subito utilizzarlo.

Ha un SSD da 256GB espandibile fino a 1TB per archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Godrai di un'accensione rapida e di programmi che si apriranno in un istante. Ovviamente ha un design compatto e leggero, che ti permette di metterlo anche dove non c'è molto spazio e di portarlo sempre con te. Lo attacchi a un monitor e diventa subito un computer. Inoltre possiede un ingresso HDMI, una porta DP e una USB-C per collegare fino a 3 monitor contemporaneamente.

Approfitta anche tu di questa offerta più unica che rara ma fai presto perché non durerà a lungo. Se non vuoi rischiare di rimanere con in mano un pugno di mosche vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC Chuwi a soli 369 euro, invece che 469 euro, applicando il coupon in pagina. Ordinalo adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

