Mini PC con Ryzen 7, RAM da 32GB e SSD da 512GB a soli 389€

Prima che tutto finisca metto le mani avanti dicendoti che devi essere super veloce se non vuoi rischiare di rimanere a bocca asciutta. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello un Mini PC con Ryzen 7 a soli 389,55 euro, invece che 519,99 euro.

Non è certo una promozione che si vede tutti i giorni e infatti durerà poco. Adesso con lo sconto del 25% puoi risparmiare più di 130 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con Ryzen 7: una bestia a prezzo basso

Questo piccolo computer rappresenta sicuramente un'ottima soluzione quando c'è poco spazio, ma non solo. Ormai siamo arrivati a dei livelli che non hanno più nulla da invidiare ai PC fissi o ai portatili. Infatti questo monta il potente AMD Ryzen 7 5700U con 8 Core e 16 Thread. Possiede la bellezza di 32 GB di RAM DDR4 in due banchi da 16GB a doppio canale.

È dotato di un SSD velocissimo e bello capiente da ben 512 GB che velocizza notevolmente l'accensione del computer e l'avvio dei programmi. Ha una GPU AMD Radeon Vega 7 con due ingressi HDMI e una USB Type-C che ti consentono quindi di utilizzare 3 monitor. Ed è già installato Windows 11 Pro.

Non c'è davvero tempo da perdere. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC con Ryzen 7 a soli 389,55 euro, invece che 519,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

