Mini PC con Ryzen 7 POTENTISSIMO, spunta il COUPON e risparmi 100€

Se vuoi un piccolo computer che occupa pochissimo spazio ma che non sacrifica assolutamente le prestazioni, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 389,85 euro, invece che 489,85 euro, spuntando il coupon in pagina.

Se fai presto oggi pu0i risparmiare ben 100 euro e portarti a casa un piccolo computer eccezionale. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 7 potrai praticamente farci di tutto, dall'editing ai giochi. Inoltre le sue piccole dimensioni lo rendono perfetto quando c'è poco spazio. Oppure per metterlo in uno zaino e portartelo dietro ovunque tu vada.

Mini PC NiPoGi: a questa cifra è da prendere subito

Questo mini PC, in questo momento, ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Possiede uno scomparto hardware veramente di altissima qualità che ti permetterà di svolgere ogni tipo di attività senza sacrificare nulla. Oltre alla CPU con 4 Core e 8 Thred da 2,3 GHz, è dotato di ben 16GB di RAM.

Inoltre ha un SSD da 512GB che ti permette di archiviare quello che vuoi e che velocizzare sia l'accensione che l'apertura dei vari programmi. Potrai sfruttare la tecnologia WiFi 2,4 G o 5 G e anche la connessione Bluetooth. È poi dotato della scheda grafica Radeon RX Vega 10 con 1 ingress0 HDMI, una porta Type-C e una DisplayPort, in questo modo potrai collegare fino a tre monitor contemporaneamente. Viene anche fornito con Windows 11 Pro installato, e quindi pronto all'uso.

Dovrai essere veloce se non vuoi rischiare di perdere questa offerta. Queste promozioni con il coupon spariscono sempre velocemente. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 389,85 euro, invece che 489,85 euro, spuntando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

