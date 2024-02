Mini PC con Ryzen 7, 32GB di RAM e SSD 1TB: spunta il COUPON da 270€

Super offerta di Amazon che sta proponendo un piccolo computer dalle prestazioni incredibili a una cifra molto più baso. Allora senza indugi metti nel tuo carrello il Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro a soli 429,99 euro, anziché 839,99 euro. Per poter beneficiare di questo doppio sconto applica il coupon in pagina.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 17% più di un ulteriore sconto di 270 euro per un risparmio totale di ben 410 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con Ryzen 7 a prezzo sgretolato su Amazon

Non ci sono dubbi a questa cifra è un best buy assoluto. Potrai farci di tutto grazie l potente processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 Core e 16 Thread che raggiunge una frequenza turbo di 4,3 GHz. La scheda grafica integrata AMD Radeon è dotata di due porte HDMI, e grazie anche alla porta USB Type-C puoi avere una configurazione a 3 monitor.

Per rendere tutto veloce e fluido ci sono ben 32 GB di RAM in 2 banchi da 16 GB e un SSD da 1 TB. Questo vuol dire che non dovrai rinunciare a niente. E poi il suo design piccolissimo ti consente di metterlo ovunque, lo puoi anche agganciare dietro a un monitor con l'attacco VESA.

Fai alla svelta perché difficilmente l'offerta può durare a lungo. Quindi prima che sia tardi via su Amazon e acquista il tuo Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro a soli 429,99 euro, anziché 839,99 euro. Ricordati di applicare il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

