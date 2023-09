Un mini PC con Ryzen 7 e 16GB di RAM in SCONTO di 110€

Approfitta velocemente di questa mitica offerta per avere un piccolo computer dalle prestazioni pazzesche a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC TRIGKEY a soli 309 euro, invece che 419 euro, applicando il coupon in pagina.

Assolutamente una promozione da non lasciarsi sfuggire. Con questo sconto oggi risparmi ben 110 euro sul totale. E poi metti le mani su questo computer piccolissimo che però ha una potenza incredibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle performance eccezionali a prezzo sciolto

Ovviamente quando si pensa di acquistare un computer si guardano le sue specifiche e questo, per quello che lo paghi, ne ha da offrire delle ottime. Partendo dalla CPU, un AMD Ryzen 7 5700U a 8 Core e 16 Thread supportata da ben 16 GB di RAM a doppio canale. Possiede un SSD da 500 GB con una velocità di lettura di 3000 MB/s e di scrittura di 1600 MB/s.

Le sue dimensioni ti consentono di averlo sempre con te, come se fosse un portatile. Lo attacchi a un monitor e hai un computer potentissimo. Possiede un ingresso HDMI, uno DisplayPort e uno Type-C che quindi ti permette di gestire 3 monitor contemporaneamente. E ha una scheda di rete per WiFi 6 e Bluetooth.

Se non vuoi perdere l'occasione devi essere rapido. A questo prezzo lo vorranno tutti per cui le unità disponibili spariranno da un momento all'altro. Allora prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini PC TRIGKEY a soli 309 euro, invece che 419 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.