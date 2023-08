Mini PC Ryzen 7, 16GB di RAM a PREZZO ESCLUSIVO (-100€)

Prima che sia tardi voglio subito dirti che questa offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da prendere subito perché scadrà in pochissimo tempo. Quindi vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Beelink SER5 Plus a soli 349 euro, invece che 449 euro, applicando il coupon in pagina.

Non ci sono assolutamente errori di scrittura, oggi puoi risparmiare ben 100 euro. Ma ovviamente devi essere velocissimo. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Mini PC Beelink SER5 Plus: un mostro di potenza

Non ci sono dubbi, il rapporto qualità prezzo di questo piccolo computer è ottimo ed ecco perché con questo sconto di 100 euro è da prendere al volo. Anche perché ha delle caratteristiche davvero eccellenti, a partire dal potente processore AMD Ryzen 7 con 8 Core e 16 Thread. A supporto ci sono ben due slot da 8 GB di RAM per un totale quindi di 16 GB di RAM.

Ottimo anche lo storage di archiviazione, grazie a un SSD da 512 GB. È poi dotato di porta DP, HDMI e Type-C che ti permette quindi di collegare fino a tre monitor contemporaneamente. Potrai navigare su Internet grazie alla connessione WiFi 6 e gestire i tuoi dispositivi con la tecnologia Bluetooth 5.2. Inoltre è già installato Windows 11 Pro.

Questa è una di quelle offerte più uniche che rare e per non rischiare di perderla devi fare presto. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC Beelink SER5 Plus a soli 349 euro, invece che 449 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.