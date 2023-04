Mini PC potentissimo ed economico, ora su Amazon è tuo a 189€

Se stai pensando di acquistare un mini PC ma non sai quale scegliere, allora oggi forse posso darti una mano segnalandoti questa offerta strepitosa. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC Acemagician a soli 189 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina.

È proprio come vedi, in questo momento puoi beneficiare di un ribasso del 38%, più un ulteriore sconto dato dal coupon, e quindi risparmiare un totale di quasi 211 euro. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Mini PC con 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e Windows 11 Pro

Questo mini PC è un vero portento, grazie al potente processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione con 4 Core e 4 Thread. Possiede 8 GB di RAM e, grazie anche a Windows 11 Pro che troverai già installato, garantisce ottime prestazioni. È fluido e veloce.

Anche l'accensione è rapida, questo perché possiede un SSD da 256 GB, che è molto più veloce di un hard disk. È dotato di una ventola di raffreddamento integrata che riesce a dissipare bene il calore. Ha diverse porte USB, alcune delle quali con interfaccia 3.0 per trasferimenti rapidi. E potrai collegarci due monitor contemporaneamente con risoluzione 4K.

È logico che a questo prezzo un'offerta così vantaggiosa non potrà durare ancora molto. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini PC Acemagician a soli 189 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

