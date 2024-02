Mini PC potentissimo e compatto IN SCONTO su Amazon

Questo Mini Computer rappresenta l'apice dell'efficienza e delle prestazioni nel campo dei mini PC. Equipaggiato con il potente processore Intel Celeron Jasper Lake N5105 di 11a generazione, questo dispositivo offre una potenza superiore e una fluidità senza pari rispetto ai suoi predecessori, garantendo una produttività ottimale per le attività in ufficio e anche per l'editing fotografico.

Con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD, il Mini Computer assicura una gestione agevole di Microsoft Office, OneDrive e altre applicazioni, consentendo anche l'esecuzione simultanea di più programmi e browser. Inoltre, grazie allo slot per l'aggiunta opzionale di un disco rigido da 2,5 pollici fino a 2 TB, l'utente può ampliare facilmente lo spazio di archiviazione secondo le proprie esigenze.

Il sistema di raffreddamento integrato con una potente ventola garantisce un'efficiente dissipazione del calore, assicurando prestazioni ottimali e una maggiore durata dell'hardware. Utilizzando la staffa VESA inclusa, è possibile posizionare il Mini Computer dietro al monitor, trasformandolo in un ALL-IN-ONE e ottimizzando lo spazio sulla scrivania.

Per un'esperienza home theatre di qualità superiore, il Mini Computer è dotato di Intel Graphics 800 con supporto HD, consentendo la riproduzione fluida di film in 4K UHD e la gestione di un triplo display 4K 60GHz. Le connettività WiFi dual-band a 2.4GHz e 5.0GHz e Bluetooth 4.2 assicurano una connettività stabile e veloce, mentre la porta di rete a 1000Mbps garantisce una connessione affidabile anche in ambito professionale.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto di 40€ sul Mini PC con intel di 11esima generazione per un costo finale d'acquisto di 169€.