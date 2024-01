Mini PC potentissimo con i9, 512GB di SSD e 16GB di RAM al 50% DI SCONTO su Amazon

I Mini PC sono dispositivi che equivalgono per funzionalità e caratteristiche a dei veri e propri computer ma in formato mini e compatto. Oggi, su Amazon, il Mini PC dotato di i9, 512GB di SSD e 16GB di RAM è scontato del 50% tramite coupon per un prezzo finale di 479,50€.

Mini PC potentissimo a metà prezzo su Amazon

Il Mini PC di Acemagic è una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni avanzate in un formato compatto. Dotato di uno dei processori più potenti della generazione Tiger Lake, l'Intel Core i9-11900H con 24 MB di cache L3 e 8 core, offre prestazioni notevoli, superando del 50% il suo predecessore i7.

Con eccezionali prestazioni di gioco, il processore i9-11900H è paragonabile, se non superiore, al Ryzen 9 in molte attività. Il Mini PC offre maggiore potenza, garantendo velocità ed efficienza ottimali, ideale anche per giochi come Apex, DOTA2, Rust, GTA 5 e altri ancora.

La versatilità del Mini PC si evidenzia nelle tre modalità di funzionamento, consentendo di adattare la potenza in base alle esigenze: Silenziosa, Automatica e Performance. Inoltre, il sistema di raffreddamento efficiente assicura una dissipazione del calore rapida e affidabile.

La torre del Mini PC non solo offre illuminazione RGB regolabile con cinque diverse modalità, ma anche una connettività avanzata con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una porta LAN da 2,5 Gbps per una connessione veloce e stabile. La configurazione hardware include 16 GB di RAM a doppio canale DDR4 a 3200MHz, espandibile fino a 64 GB, e un SSD NVME da 512 GB per un'avvio rapido e tempi di risposta delle applicazioni migliorati.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 50% applicabile tramite coupon sul Mini PC con i9 per un costo finale di 479,50€.

