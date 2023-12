Mini PC potentissimo con 16GB di RAM e 512GB di SSD in sconto di 100€

Il Blackview MP80 Mini PC è un dispositivo di dimensioni tascabili incredibilmente potente alimentato da un processore Intel N5095 ideale per attività come navigazione su Internet, home office e elaborazione di foto. Dotato di 16GB di RAM e SSD da 512GB, offre prestazioni superiori con una frequenza del 35% superiore rispetto alla DDR4 e una riduzione del consumo energetico del 25%. La generosa capacità di archiviazione consente di gestire facilmente file e contenuti multimediali per lavoro, studio e intrattenimento.

Il design del MP80 include 11 porte, tra cui 3 USB 3.0, 3 HDMI e 2 porte Ethernet Gigabit, offrendo connettività per una varietà di dispositivi come monitor, proiettori e televisori. La staffa VESA inclusa consente di montare il mini PC su muro o monitor.

Supporta uno straordinario schermo triplo 4K 60Hz, consentendo di collegare contemporaneamente tre schermi per un'esperienza visiva cinematografica e un ambiente di lavoro più ampio. Con un sistema di raffreddamento efficiente e tecnologia di cancellazione del rumore attiva, il MP80 opera in modo estremamente silenzioso.

La connettività WiFi dual band a 2.4GHz/5.0GHz offre velocità fino a 450Mbps e 1300Mbps rispettivamente. Coperto da una garanzia di 2 anni e supporto tecnico a vita, il Blackview MP80 Mini PC garantisce prestazioni potenti e affidabilità per una varietà di utilizzi.

Il Mini PC con 16GB di RAM e 512GB di SSD è scontato tramite l'applicazione di un coupon di ben 100€, prezzo totale d'acquisto di 199,99€.