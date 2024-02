Mini PC POTENTISSIMO A MENO DI 200€: sconto XL su Amazon

Il mini PC AK1 Plus di NiPoGi è stato recentemente aggiornato con il potente processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni superiori fino al 30% rispetto alla precedente serie. Con una frequenza massima di 3,4 GHz e un design a basso consumo energetico di 15 W, questo processore assicura un'esperienza fluida e reattiva per una vasta gamma di attività, dall'intrattenimento visivo domestico allo streaming video e al lavoro.

Inoltre, il NiPoGi AK1 Plus è dotato di una RAM da 16 GB e 512 GB di SSD di spazio di archiviazione, che consente di salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione delle operazioni. La possibilità di espansione dello storage offre ulteriore flessibilità, mentre funzionalità come il Wake On LAN e il PXE Boot migliorano l'efficienza e la praticità.

Grazie alla grafica Intel UHD integrata, il mini PC supporta la riproduzione video in 4K UHD a 60Hz su due schermi collegati tramite le due porte HDMI, consentendo di svolgere diverse attività contemporaneamente e aumentando la produttività.

La connettività wireless stabile e veloce, sia tramite WiFi 2.4G/5G che Bluetooth 4.2, assicura un accesso rapido ai contenuti online, senza buffering o ritardi. Inoltre, la possibilità di collegare tastiere e mouse wireless rende questo mini PC una potente workstation adatta a una varietà di utilizzi.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 31% sul Mini PC che viene venduto al prezzo finale d'acquisto di 199€.