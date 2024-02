Mini PC potente e performante al 31% DI SCONTO con la PROMO Amazon

Il nuovo mini PC AK1 Plus di NiPoGi è una vera potenza in miniatura, alimentato dal recentissimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che spinge le prestazioni fino a 3,4 GHz. Questo processore offre una significativa spinta rispetto alla generazione precedente. Grazie a queste caratteristiche, il AK1 Plus garantisce un'esperienza fluida e reattiva per attività come intrattenimento visivo, streaming video, navigazione web e lavoro.

Dotato di SSD da 16 GB + 512 GB, questo mini PC offre un ampio spazio di archiviazione e una velocità di esecuzione migliorata, fino a 3200 MHz, che rende il lavoro più efficiente. Inoltre, il supporto per l'espansione dello storage con SSD/HDD SATA da 2,5" consente una flessibilità senza precedenti nell'aumentare la capacità di archiviazione secondo le proprie esigenze.

Grazie alla grafica integrata Intel UHD, il AK1 Plus supporta la riproduzione video 4K UHD e il doppio schermo tramite le due porte HDMI, consentendo di svolgere diverse attività contemporaneamente e migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

La connettività del AK1 Plus è altrettanto impressionante, con supporto per WiFi 2.4G/5G stabile e affidabile, che consente di navigare su Internet senza problemi e di scaricare file rapidamente. Inoltre, la presenza di Bluetooth 4.2 consente di collegare tastiere e mouse wireless, aggiungendo un ulteriore livello di comodità e versatilità.

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare sull'acquisto di un Mini PC grazie allo sconto dedicato del 31% per un costo totale e finale di 199€.