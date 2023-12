MINI PC potente e compatto in OFFERTISSIMA su Amazon

Un Mini PC è, per l'appunto, un vero e proprio computer ma in formato mini e ridotto, perfetto per esigenze particolari sia in termini di prestazioni sia di spazio. Su Amazon, oggi, il Mini PC UXX è in sconto del 5% al quale si può cumulare un coupon del valore di 40€ per un costo finale di 92,99€!

Mini PC ad un prezzo irrisorio: 92,99€!

Il Mini PC UXX è noto per il suo design più sottile e leggero, si presenta con dimensioni di soli 4,6 pollici e un peso di appena 499 grammi. Questo lo rende ideale per le postazioni di lavoro affollate e perfetto per i viaggi di lavoro, data la sua facilità di posizionamento e flessibilità d'uso. Alimentato dalla potente CPU Celeron N3350, il Mini PC offre prestazioni fulminee e un'esecuzione fluida con il sistema operativo W10 preinstallato. La RAM integrata da 64GB garantisce un funzionamento del sistema senza intoppi, mentre la scheda grafica 4K UHD offre una qualità d'immagine di prim'ordine. Per una connessione più veloce, il Mini PC supporta le tecnologie Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre a una LAN da 1000 Mbps. La dissipazione del calore è gestita in modo efficiente, con un coperchio di raffreddamento del disco rigido che contribuisce a mantenere il processore della CPU a una temperatura ottimale. Il Mini PC supporta anche l'aggiunta di un'unità SSD da 512GB. Con porte USB 3.0, porta HD 2.0 e porta VGA, è possibile sfruttare la visualizzazione a doppio schermo per lavoro e gioco. Acquista il Mini PC a 92,99€ su Amazon Amazon, oggi, applica un doppio sconto (5% + coupon da 40€) sul Mini PC UXX che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 92,99€. Approfittane subito!

